L'azzardo dell'Ue sul green tech

La Commissione europea ieri ha approvato le nuove deroghe sugli aiuti di stato per rispondere all’Inflation reduction act dell’Amministrazione Biden, il piano per la transizione climatica da 370 miliardi di sussidi e sconti fiscali per il green tech.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE