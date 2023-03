Besseghini (Arera): “Il gas costa meno ma serve gradualità sul ritiro degli incentivi”

La buona notizia è che le bollette del gas consumato a febbraio costeranno il 13 per cento in meno, un ribasso che segue quello più consistente di gennaio (-34,2 per cento). Quella cattiva è che gli interventi previsti in legge di Bilancio per calmierare i prezzi scadono alla fine di marzo. “Se il governo dovesse decidere di interrompere completamente gli incentivi, sull’elettrico probabilmente si vedrebbe poco o meno, sul gas potrebbe dare invece un segnale più pesante, immaginando che i prezzi rimangano sotto i 50 euro/MWh”, dice al Foglio Stefano Besseghini, il presidente dell’Autorità per l’Energia (Arera) che ogni mese aggiorna le tariffe per i 7 milioni di utenti che sono nel mercato tutelato del gas e ogni tre mesi per gli 11 milioni dell’elettricità. “La sensazione è che, così come si è entrati gradualmente nel percorso di supporto, si uscirà gradualmente”. Di certo c’è che oggi le condizioni generali sono cambiate e la stabilizzazione dei prezzi sembra essersi avviata. “Oggi celebriamo con una certa soddisfazione il fatto che i mercati all’ingrosso diano segnali di riduzione importanti, ma nell’economia delle famiglie e delle imprese i costi dell’energia sono comunque abbastanza alti”, continua Besseghini, che avverte: “Il bilanciamento dei fattori va valutato con una certa attenzione. Mentre il costo dell’energia è tornato su valori più bassi, il contesto economico complessivo vede un’inflazione alta che all’inizio della crisi energetica non si vedeva ancora”. Per questo gli aiuti andranno rimodulati con cautela, “tenendo un grande focus sugli utenti più vulnerabili e studiando una soluzione che tenga conto del fatto che i prezzi non sono ancora tornati ai livelli pre crisi”.

