Così l'Italia si rende autonoma dalla Russia

L’Italia ha quasi azzerato il deficit con la Russia, con un saldo commerciale che resta negativo ma si riduce rapidamente, insieme alla dipendenza dagli idrocarburi russi e al peso del dilemma politico di continuare a fornire entrate a un regime in guerra contro l’Ucraina e l’Europa. I dati Istat di gennaio sull’interscambio commerciale extra Ue offrono un quadro attribuibile per lo più al calo dei prezzi dell’energia, e fotografano una situazione in cui il confronto con l’anno precedente delinea un trend positivo. L’export italiano extra Ue infatti è aumentato sia rispetto a gennaio dell’anno scorso (+20,3 per cento) sia a dicembre, con un lieve aumento congiunturale per le esportazioni (+0,7 per cento) e una marcata flessione per le importazioni (-9,7 per cento).

