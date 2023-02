La virtù sta nelle medie imprese

La prima cosa da sottolineare, volendo occuparsi dello stato di salute del paese, è che alla fine anche le più recenti vicende politiche di carattere internazionale dimostrano come la vera forza dell’Italia stia nel comportarsi “obbligatoriamente” come un’economia aperta. Per le caratteristiche geografiche, per l’insediamento nella Comunità europea, per il ruolo della moneta unica, per il meccanismo di funzionamento del sistema delle imprese, è l’apertura il nostro destino. Provare a invertire questa tendenza ci porta a richiamare il vecchio adagio che recita: non si ferma il vento con le mani. Poi si potrà, e giustamente, obiettare che le stesse classi dirigenti italiani non ne sono pienamente coscienti coltivando loro una vocazione ombelicale, che le porta a ingigantire i piccoli avvenimenti di casa nostra (le polemiche da social) e invece a sottovalutare gli elementi di contesto internazionale. Lo si è potuto constatare anche di recente nelle cronache economiche: la Croazia ha deciso di entrare nell’euro e noi che ce ne saremmo dovuti rallegrare per la conferma dell’attrattività della moneta, per la vicinanza dei due paesi, per il sorpasso che abbiamo effettuato nell’ultimo anno diventando a scapito della Germania il primo partner commerciale di Zagabria (con più esportazioni che importazioni), invece abbiamo di fatto ignorato l’avvenimento. L’abbiamo derubricato, l’attenzione istituzionale è stata bassa e i nostri giornali ne hanno parlato poco e a fatica.

