Electrolux ai cinesi? Ora anche le lavatrici fanno geopolitica

I sindacalisti italiani sono da giorni in attesa di un comunicato ufficiale della Electrolux che smentisca categoricamente i rumors di mercato che danno il colosso svedese degli elettrodomestici in procinto di passare ai cinesi di Midea. Perché dopo aver criticato la scelta di Whirpool, che solo un mese fa ha annunciato a sua volta di cedere le attività europee ai turchi di Arcelik, subire un secondo colpo sarebbe traumatico. Non bisogna dimenticare, infatti, come al tempo di quell’annuncio in più di qualche dichiarazione i rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm avessero contrapposto la sciatta e rinunciataria strategia degli americani con le scelte, a loro dire coraggiose, di Electrolux che solo in Italia ha investito 100 milioni sull’impianto di Solaro dopo aver rinnovato gli stabilimenti di Susegana e Porcia. Ma a rendere ancor più avvincente il “giallo del bianco” c’è l’intreccio tra i due dossier: Midea si era già fatta avanti per comprare Whirlpool ma alla fine la proprietà americana aveva preferito, per prevalenti ragioni di friendshoring, i turchi al colosso cinese da 50 miliardi di fatturato. Dunque anche un’industria come quella degli elettrodomestici, che non può essere minimamente paragonata a quella dei semi-conduttori, obbedisce a regole di geopolitica corrente nel nuovo contesto internazionale?

