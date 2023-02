La stretta della Bce e le nuove aspettative d'inflazione ribaltano la normalità

Mutui, il variabile supererà il fisso? Non si è (quasi) mai verificato, ma potrebbe succedere. Sarebbe l'effetto delle mosse della Banca centrale europea. Il precedente si trova nella grande crisi finanziaria seguita al crac della Lehman Brothers

Chi conosce il settore dei mutui per la casa assicura che non si è quasi mai verificato che i finanziamenti a tasso fisso costassero meno di quelli a tasso variabile. Ma è esattamente ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi per effetto della crescita dell’aspettativa sui mercati di un’inversione di tendenza della stretta monetaria della Bce sul lungo periodo, complici i primi segnali di allentamento dell’inflazione.