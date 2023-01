Le piccole imprese risentono della crisi demografica. L'allarme di Confartigianato

Una popolazione vecchia, competenze squilibrate rispetto agli altri paesi, la fuga dei giovani cervelli. Per rivitalizzare il sistema delle aziende si cominci da quello scolastico pianificando le competenze su cui investire

La crisi demografica è uno dei temi cruciali per il futuro dell’Italia: il progressivo invecchiamento della popolazione unito alla costante denatalità rappresentano un fenomeno che vede il nostro paese con la popolazione meno giovane in tutta l’Unione europea. Di questo passo si arriva a minare la stabilità economica e sociale dell’Italia e la capacità di competere alla pari con gli altri paesi, occidentali e non. Le conseguenze della crisi demografica si riflettono infatti sul sistema delle imprese con il calo della forza lavoro e la difficoltà di trovare giovani qualificati ai quali trasmettere il prezioso “saper fare” che ha fatto grande l’Italia.