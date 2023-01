Fiducia delle imprese e buona direzione dell'Italia nell'ultimo rapporto Istat

L’ultimo rapporto dell’Istat stima a gennaio una diminuzione del clima di fiducia dei consumatori (da 102,5 a 100,9) e un aumento dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 107,9 a 109,1). Il primo torna a diminuire dopo due mesi di crescita mentre il secondo aumenta per il terzo mese consecutivo raggiungendo un livello superiore alla media del periodo gennaio-dicembre 2022. La stessa Istat spiega che il ripiegamento della fiducia dei consumatori è dovuto soprattutto ad un’evoluzione negativa delle opinioni sulla situazione personale: tutte le serie componenti l’indice sono in peggioramento eccetto le aspettative della situazione economica generale e quelle sulla disoccupazione. Quest’ultimo punto è in comune con le imprese. Che cosa vuol dire?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE