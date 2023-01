Una terza via energetica contro i professionisti del no. Il caso Terna

La transizione energetica si muove su due assi: l’elettrificazione dei consumi e la penetrazione delle fonti rinnovabili. Questo richiede una profonda trasformazione del sistema energetico a tutti i livelli: la produzione e trasformazione di energia, le modalità per trasportarla e il modo in cui essa viene utilizzata per alimentare gli usi finali. In tale contesto, le reti elettriche acquisiscono un’importanza centrale e richiedono enormi investimenti in hardware (cavi, batterie e collegamenti transfrontalieri) e software (la gestione delle congestioni e la programmazione degli impianti di produzione per soddisfare i carichi domandati). Nel solo 2022, Terna – la società che, dal 2004, gestisce la rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica – ha ottenuto autorizzazioni per investimenti con un controvalore di oltre 2,5 miliardi di euro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE