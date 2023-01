Dopo le accuse del governo di speculazione e il decreto, i benzinai confermano lo sciopero

I benzinai non ci stanno a passare per speculatori e delle parole del governo non si fidano più. Per questo le rassicurazioni del ministro Adolfo Urso, che i rappresentanti dalla filiera hanno incontrato oggi a Palazzo Piacentini, non sono bastate a disinnescare lo sciopero indetto per la prossima settimana. Ma se nessuna delle tre sigle sindacali dei gestori parla di revoca, si capisce tra le righe che il fronte esce spaccato dall’incontro. I più intransigenti chiedono a Palazzo Chigi di impegnarsi in un accordo scritto. Le richieste riguardano interventi strutturali sul settore. Ma soprattutto una modifica del decreto varato per rispondere in fretta al “falso allarme” sul caro benzina. Dalla loro parte i benzinai hanno i numeri. Quelli pubblicati ieri dal ministero dell’Ambiente dicono senza ambiguità che non c’è nessun rincaro dei prezzi alla pompa e dunque nessuna speculazione.

