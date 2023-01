Ottimismo americano. L'inflazione rallenta

L’inflazione negli Stati Uniti dà segni chiari di rallentamento, con il picco già alle spalle come ha indicato il rilevamento dei prezzi di dicembre. I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono scesi per la prima volta in oltre due anni e mezzo grazie alla flessione dei prezzi per la benzina e altri beni, lasciando intravedere un trend di riduzione per l’inflazione. Il risultato – che ha spinto le Borse europee a chiudere in rialzo – arriva senza che ci siano stati sacrifici di rilievo né provvedimenti drastici e lo stesso mercato del lavoro si è mosso con dinamismo in un’evidente tensione al rialzo dei salari, ben fondata nell’andamento delle determinanti fondamentali di domanda e offerta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE