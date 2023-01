Un altro colpo al modello Meta

La Commissione per la protezione dei dati (Dpc) irlandese ha multato Meta per un totale di 390 milioni di euro. L’autorità ha respinto la difesa del colosso dei social, secondo il quale gli utenti accettano di ricevere annunci basati sui loro gusti e il loro profilo nel momento in cui accettano i termini e le condizioni di accesso, stipulando una specie di “contratto” con le piattaforme. A Facebook è stata comminata una multa da 210 milioni di euro, mentre Instagram sarà costretta a pagare 180 milioni di euro. Su Whatsapp ci si aspetta una decisione entro il mese prossimo.

