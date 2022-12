Il dramma di Tesla non è Musk

Il problema di Elon Musk non è Twitter, ma Tesla. E il problema di Tesla non è il suo eccentrico fondatore troppo concentrato a gestire un social network che non sa gestire, ma la Cina. Le azioni del colosso delle auto elettriche l’altro ieri sono crollate dell’11,4 per cento, dopo che la Reuters ha scoperto che la produzione nel mega impianto di Shanghai rallenterà ancora – con uno stop in coincidenza con le festività del Capodanno cinese a fine gennaio. L’impianto è vitale per far funzionare la catena di distribuzione della compagnia americana: i suoi ventimila dipendenti producono circa la metà delle Tesla in circolazione. Le aziende di Musk sono famose per le condizioni di lavoro non proprio ottimali, e la fabbrica di Tesla di Shanghai è finita spesso sui media internazionali perché ai suoi dipendenti veniva richiesto, soprattutto durante il periodo della politica Zero Covid cinese, di dormire in fabbrica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE