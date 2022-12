La riforma degli appalti pubblici è un passo avanti ma resta un nodo da sciogliere 

È giustificata la soddisfazione del governo dopo l'approvazione del decreto. Ma resta un numero troppo alto di stazioni appaltanti, che troppo spesso hanno dimostrato di non avere la capacità amministativa per gestire la realizzazione delle opere. Qui bisognerà intervenire ancora

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di riforma del Codice degli appalti pubblici, predisposto dal Consiglio di stato con la collaborazione di vari esperti. Poiché questa riforma è fondamentale ai fini dello sviluppo civile ed economico dell’Italia, è giustificata la soddisfazione del governo. Ma non bisogna dimenticare che si tratta di un obiettivo intermedio, perché i contratti delle amministrazioni sono strumenti: servono a realizzare opere pubbliche, come le infrastrutture di trasporto necessarie per unire le varie parti dell’Italia e per collegarle con l’Europa, e ad acquisire beni e servizi nell’interesse della collettività.