Tim impigliata nel caos della rete

Mentre Vodafone con il cambio di ceo (Margherita Della Valle al posto di Nick Read) ha avviato una svolta dopo un anno turbolento, Telecom Italia continua a navigare nell’incertezza. Non hanno aiutato i tentativi (vedi l’intervista a Milano Finanza) del sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti, di fare chiarezza sul suo futuro. Anzi la situazione è, se possibile, più confusa di prima. A sottolinearlo sono gli analisti finanziari che lamentano il vago impegno del governo Meloni di trovare una soluzione entro fine anno, mentre la mancanza di un indirizzo strategico è avvertita dagli investitori che continuano a penalizzare il titolo in Borsa. In proposito, è interessante notare come Nick Read sia stato indotto a fare un passo indietro anche per il calo del prezzo delle azioni Vodafone negli ultimi quattro anni sotto la sua guida (-42 per cento).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE