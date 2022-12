Ottimismo inglese sulla crescita italiana. Parla l'ex governatore della Bank of England

La resilienza e la creatività delle piccole e medie imprese italiane l’avrà vinta su due decenni di concorrenza cinese che, anzi, è destinata ad attraversare un lungo periodo di rallentamento. “La storia, vedi la Corea e il Giappone, ci insegna che nessun paese può crescere a doppia cifra indefinitamente e in genere che non vincono le grandi imprese, i pachidermi, ma le piccole aziende ad alto tasso creativo capaci di adattarsi ai cambiamenti”, dice al Foglio Lord Mervyn King, già governatore della Banca di Inghilterra e professore della London School of Economics, dove negli anni Ottanta fondò il gruppo Financial Markets, davanti a un caffè in una fredda mattina romana: “A questo proposito”, aggiunge, “la storia dell’industria dei computer è molto istruttiva. Pensiamo a Microsoft, a Apple: ho i miei dubbi che resteranno le industrie di successo che sono oggi fra vent’anni. Se vai nella Silicon Valley e guardi allo stato attuale del venture capital, ti rendi conto che sono tutte piccole società”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE