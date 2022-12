Il lavoro come invenzione e divertimento

Primo comandamento: “Il lavoro non è una condanna ma un divertimento. Il più grande della mia vita”. (Viene in mente un vecchio motto: “Se sei contento il venerdì sera e scontento la domenica sera, è meglio che cambi lavoro”). Secondo comandamento: “Chi fa, sbaglia. Chi non fa, non sbaglia ma non combina nulla. Bisogna accettare i propri errori commessi, analizzarli, farne tesoro e migliorarsi per ripartire”. Terzo comandamento: “Io, alla mia età, continuo a scrivere, studiare, brevettare, sperimentare. E questo mi tiene sempre vivo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE