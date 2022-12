Cosa lega flat tax, quota 100 e superbonus? Dati sul populismo economico

I tempi improvvisi di correzione del bonus edilizio hanno più a che fare con la necessità di liberare risorse che con l'urgenza di un decreto legge. Ma non è che se una misura ha fatto un buco di bilancio per 38 miliardi allora quei 38 miliardi si possono spendere in altre misure magari altrettanto sbagliate

Da pochi giorni è terminata la possibilità di usufruire del superbonus 110% e già hanno ricominciato a circolare rapporti con stime mirabolanti dell’effetto del 110% sul pil che non tengono conto che lo stesso effetto si avrebbe probabilmente con una misura più contenuta al 90% o anche al 70%. Piuttosto bisogna risolvere il problema dei crediti incagliati per le imprese che hanno iniziato i lavori. Il problema degli incagli blocca il 110% da diversi mesi: le banche hanno raggiunto il loro limite di capienza e l’unica speranza è trasferire il credito per legge sul pagamento di altre imposte. Il bonus edilizio ha una lunga storia e già nel 2015, quando era al 65% con un embrione di possibilità di cessione del credito ai soli incapienti, fu ritenuto un grande successo: il settore edilizio ne trasse grande giovamento così come il PIL e l’emersione del sommerso. Anche allora era noto il suo principale difetto: lo utilizzavano più le famiglie benestanti magari per la seconda casa piuttosto che le case popolari nelle periferie e i condomini con più abitazioni. Era già una misura “di classe” ma i partiti di sinistra allora al governo lo ritennero un problema tollerabile.