Ita, Tim, Ilva, Priolo: dolorosa ammissione su quattro guai mal gestiti da Draghi & co

Nel 2022 il prodotto interno lordo crescerà del 3,9 per cento. In salita i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ma arrivano segnali positivi: "Se nei prossimi mesi continuasse la discesa in corso dei prezzi all’ingrosso del gas e di altre materie prime, l’inflazione potrebbe iniziare a ritirarsi", dice Istat