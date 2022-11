Sono gli automobilisti che fanno il pieno allo stato con le accise

Il problema dello sconto delle imposte su diesel e benzina è che va a gravare più sui poveri che sui ricchi. Un'alternativa può essere intervenire su altri settori di mobilità, come ferrovie e trasporti pubblici che gravano sulla finanza pubblica per più di 15 miliardi

Sul Foglio di ieri Luciano Capone plaude alla decisione del governo di ridurre lo sconto delle accise su benzina e diesel. Il taglio delle accise è stato un provvedimento di cui hanno beneficiato tutti e quindi, in termini assoluti, di più i ricchi che hanno maggiori consumi. Se si vuole dare una mano temporanea per contrastare il caro energia, meglio concentrare le risorse sui più poveri. Il ragionamento è corretto ma ci sono due puntualizzazioni da fare. La prima è che le accise sono regressive; in termini percentuali pesano più sui poveri che sui ricchi: sul primo quintile la quota di spesa per i carburanti è pari al 5,4 per cento, sul quinto al 3,8 per cento.