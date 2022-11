Anche Ticketmaster è finito nella catastrofe dei servizi. Ecco cosa è successo

Una straordinaria quantità di richieste si sono riversate sui siti del marchio che domina la prevendita di biglietti online non appena annunciata la vendita dei tagliandi per l’attesissima tournée di Taylor Swif. Un enorme bug minaccia di mettere a repentaglio l’intero sistema

Forti turbolenze agitano l’universo della musica dal vivo. Dopo il disastro-Covid e il totale blocco delle attività, la ripartenza ha assistito a fenomeni inattesi, come la straordinaria richiesta di partecipazione di un pubblico che sembrava disamorato e, nel contempo, il violento lievitare dei prezzi dei biglietti per i concerti. Partecipare a un evento pop è ormai un investimento su cui riflettere. Per di più, nell’interstizio tra i due fenomeni si colloca un’area critica da tempo sotto accusa: le speculazioni sulle prevendite dei biglietti.