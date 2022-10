Le riserve di Biden per abbassare il prezzo della benzina agli americani

La Casa Bianca rilascia lo stock strategico di petrolio per non perdere le elezioni: 15 milioni di barili già annunciati e si prospettano quote aggiuntive per aggiudicarsi il consenso degli elettori statunitensi

Joe Biden ha annunciato il rilascio di 15 milioni di barili di petrolio dalla riserva strategica degli Stati Uniti, promettendo di essere pronto a rilasciare quote aggiuntive e introdurre altre misure per abbassare il prezzo della benzina degli americani in vista delle elezioni di midterm dell’8 novembre. La mossa di Biden arriva due settimane dopo l’annuncio dell’Opec+ (il cartello dei produttori allargato alla Russia) di una riduzione di 2 milioni di barili al giorno per tenere alti i prezzi globali, una decisione che per Biden rappresenta un tradimento dell’Arabia Saudita, paese leader dell’Opec.