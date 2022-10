Giovannini: "Cambiando il Pnrr si rischia di mandare tutto a monte, ma sono possibili aggiustamenti"

Al suo successore passa un testimone da 220 miliardi di euro per investimenti decisi su strade, ferrovie, porti, acquedotti, città, una cifra senza precedenti. 105 miliardi sono “freschi” e targati “governo Draghi”, di cui “solo” 61 vengono dal Pnrr. Ma consegna anche una macchina complessa e funzionante che sarà difficile se non impossibile smontare, un ministero rimpolpato dal punto di vista delle risorse umane e motivato, una rete di rapporti con le amministrazioni locali, con le imprese, con i cittadini. “E’ stata una delle esperienze più entusiasmanti della mia vita”: Enrico Giovannini non ha dubbi, anche se di esperienze appassionanti e difficili può contarne davvero molte come docente, chief statistician dell’Ocse, presidente dell’Istat, ministro del Lavoro nel governo Letta, cofondatore e portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), consulente dell’Onu e della Commissione europea. Un professore che vuol mettere in pratica le sue teorie e i suoi convincimenti sulla resilienza e la sostenibilità, un nuovo modo di concepire lo sviluppo; un ministro tecnico che ha sfornato due leggi dedicate a infrastrutture e trasporti, centrato tutti gli obiettivi (riforme e investimenti) del Pnrr, pubblicato numerosi Rapporti pieni di cifre, tabelle, piani per il futuro del paese. Il Mims (ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) se fosse in Francia lo chiamerebbero Ufficio del piano. “Non produciamo solo progetti, ma investimenti che diventano posti di lavoro, migliorano la competitività e la qualità della vita delle persone, riducono le disuguaglianze territoriali, sempre più nel rispetto dell’ambiente. E non esistono ministri tecnici – ribatte Giovannini – Si compiono sempre scelte politiche, anche se non partitiche, scelte basate su valori, su convinzioni, su visioni dell’Italia e del mondo”.

