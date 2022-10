Educazione finanziaria e formazione delle classi dirigenti: le lezioni di Poste per il futuro

Nel corso della quinta edizione del mese dell'educazione finanziaria, Poste ha scelto di dare un contributo alla formazione degli italiani offrendo un contributo didattico per migliorare le conoscenze dei cittadini sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione delle risorse finanziarie. L'Italia, come è noto, è, sul tema dell'educazione finanziaria, l'ultimo tra i paesi d'Europa, l'ultimo paese per alfabetizzazione finanziaria, e in base all'ultimo report Ocse del 2020, su un totale di 26 nazioni coinvolte nella ricerca in merito all’alfabetizzazione finanziaria, il nostro paese, su un massimo di 21 punti, ha ottenuto 11,1 punti, contro una media europea pari al 12,7 per cento. L'iniziativa di Poste si sviluppa con sei webinar e un convegno web su varie tematiche come la gestione del credito, la protezione assicurativa, la previdenza, i risparmi e gli investimenti. Il programma didattico è curato dal Team di esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane. Le lezioni, gratuite e aperte a tutti, affronteranno tematiche di natura economica e finanziaria con focus su pianificazione finanziaria, risparmio e investimenti, protezione e previdenza complementare. Il primo incontro è stato fatto il 19 ottobre a Roma, nello storico Ufficio Postale di San Silvestro, sede della mostra temporanea “Poste Storie”, lo spazio espositivo allestito in occasione del 160° anniversario della fondazione dell’azienda.