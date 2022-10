Nessun ritardo nella tabella di marcia del Pnrr

Si riapre la partita del Pnrr. Con Giorgia Meloni “pronta” a entrare a Palazzo Chigi – come hanno sottolineato per settimane i poster elettorali in tutte le città italiane – torneremo a occuparci di Piano nazionale di ripresa e resilienza, per mesi oscurato dalla crisi energetica. Dai suoi progressi si comprenderà se l’esecutivo che nascerà dalla nuova maggioranza parlamentare sarà all’altezza della sfida. E’ già iniziata la tattica: Meloni ha affermato che “ereditiamo una situazione difficile: i ritardi del Pnrr sono evidenti e difficili da recuperare e siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi ma che a noi verrà attribuita anche da chi l’ha determinata”. Un tentativo nemmeno troppo velato di guadagnare tempo e smarcarsi da eventuali probabili critiche in arrivo nei prossimi mesi per le lungaggini che inevitabilmente si verificheranno con il passaggio di consegne e la messa in moto del prossimo governo.

