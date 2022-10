Occhio al rating di Meloni

Dopo Moody’s, arriva un nuovo avvertimento all’Italia dalle agenzie di rating. Secondo Fitch, gli spazi che il nuovo governo avrà per rinegoziare il Pnrr si presentano limitati mentre un uso efficace delle risorse di Next Generation Eu è cruciale per una riduzione duratura del debito. L’approccio a qualsiasi potenziale rinegoziazione del Piano, aggiunge Fitch, sarà importante sia per la crescita sia per il sentiment di mercato.

