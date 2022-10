Exxelia, azienda-gioiello di Francia, sta per andare agli americani

Parigi di fronte al primo cortocircuito in materia di sovranità tecnologica. Cambio di proprietà per l'azienda specializzata nei componenti elettronici di alta tecnologia, che passerebbe a Heico Corp. Malumori nel milieu della difesa francese e a livello politico. Solto un’offerta “made in France” in extremis potrebbe evitare la vendita

Parigi. “Non c’è sovranità politica senza sovranità tecnologica. La vera sovranità del Ventunesimo secolo è la sovranità tecnologica”, dichiarava lo scorso febbraio, in campagna per le presidenziali, il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire. Lo sfondo era una conferenza intitolata “Costruire la sovranità digitale dell’Europa”, incentrata sull’importanza di proteggere il know-how europeo dalle incursioni dei paesi extraeuropei. Ma a soli otto mesi dal discorso di Le Maire, Parigi si trova di fronte al primo cortocircuito in materia di sovranità tecnologica: Exxelia, pepita francese specializzata nei componenti elettronici di alta tecnologia, sta per diventare americana. “La transazione sarà realizzata con Ik Partners (fondo di investimento britannico, ndr), azionista di maggioranza di Exxelia dal 2015, e dovrebbe essere finalizzata prima della fine del primo trimestre 2023”, aveva scritto in un comunicato, a fine agosto, Exxelia. Ieri, un articolo del magazine economico parigino Challenges ha confermato che il cambio di proprietà è in fase di definizione e che soltanto un’offerta “made in France” in extremis, e irrinunciabile, potrebbe evitare la vendita.