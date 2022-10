Macron contro le misure solitarie della Germania sull'energia

"È indispensabile agire insieme in Europa dinanzi alla crisi energetica”, ha dichiarato lunedì il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, a margine della riunione dell’Eurogruppo. Il messaggio del responsabile delle finanze francesi era rivolto soprattutto al cancelliere tedesco Olaf Scholz, che la scorsa settimana, a sorpresa, ha annunciato un piano da 200 miliardi di euro per contrastare il caro energia in Germania: una fuga in avanti che, sommata all’ostilità di Berlino al price cap, sta mettendo in discussione la sintonia franco-tedesca, con conseguenze per tutta l’Ue.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE