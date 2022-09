Perché i mercati non sono (ancora) spaventati dal governo Meloni

“L’esito elettorale non ha affatto sorpreso i mercati e non cambia le domande che gli investitori si pongono: quali saranno i prossimi passi in tema fiscale, quale l’atteggiamento nei confronti del deficit e quali le tempistiche in cui questi temi verranno affrontati?”, Filippo Taddei, senior economist per l’Europa di Goldman Sachs, sintetizza così il sentiment degli investitori internazionali sul risultato elettorale italiano che ha visto una netta vittoria del centro-destra guidato da Giorgia Meloni.

