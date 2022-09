Le mire della tigre: dove va la più popolosa democrazia del mondo

Il grande balzo dell’India di Modi per non restare dietro a Pechino. Ma contrasti e divisioni sotto la maschera nazionalista si fanno sentire

I bulldozer avanzano minacciosi, grandi elefanti meccanici lanciati contro le baracche nel quartiere islamico di Delhi. Un sole arancione appena spuntato buca la coltre di umido smog che ricopre la città nei mesi aridi. Lo spiegamento deciso dal partito nazionalista al governo, il Bjp (Bharatiya Janata Party) guidato dal primo ministro Narendra Modi, è massiccio, ma non inatteso. E non è nemmeno il primo. Con la giustificazione che quelle casette periferiche sono abusive, i terreni vengono espropriati e assegnati ai devoti induisti. Nel 2019 la Corte suprema ha deciso che le demolizioni sono un crimine, ma la proprietà deve passare a un trust indù. Una sentenza che non risolve il dilemma tra fede e diritto.