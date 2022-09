Il bazooka dell'Ue non può più aspettare

Storie di bollette folli, per capire la crisi che verrà. Bisognerà mettere in campo risorse ben superiori a quelle previste e decidere subito politiche energetiche per il futuro

Al direttore - C’è il barbiere di zona, un artigiano che lavora da solo, la cui bolletta elettrica è passata da 150 euro a 500. Idem per quella del gas. Probabilmente più di un terzo del suo reddito se ne è andato e il mese di agosto lo ha passato a lavorare per pagare il conto dell’energia. Poi c’è la grande azienda con alti consumi di energia: il conto è passato da 100 milioni all’anno a una previsione, sulla base dei costi attuali, di 350 milioni. Margini azzerati e drammatica perdita di valore. E infine c’è la media azienda che spendeva 300 mila euro all’anno e che oggi mette in conto più di un milione. Anche in questo caso l’utile è azzerato e tutti i covenant finanziari vanno a farsi benedire. Tre esempi che possono diventare migliaia. E che si riflettono di già sulla caduta nei consumi di elettricità nel mese di agosto. Meno 15 per cento per le aziende che usano importanti quote di elettricità nella produzione.