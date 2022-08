Perché l'aumento dell'inflazione non è una tragedia

Un costernato Davide Tabarelli scriveva ieri sul Sole 24 Ore, osservando l’andamento sostenuto della domanda di gas e di elettricità da parte delle famiglie in Italia, che “se non ce l’ha fatta il prezzo, il buon senso farà ancora meno”. Nel caso dell’energia la riduzione dei consumi ha un valore per la collettività, perché permette di aumentare la destinazione a stoccaggi e predispone a un anno in cui si sia meno dipendenti dai ricatti russi. Perciò si fanno campagne pubbliche per indurre più morigeratezza tra aria condizionata, riscaldamento e lucine varie. Lasciamo il dilemma sul giusto nudge, sulla giusta spinta gentile da scegliere per convincere molti a ridurre almeno i consumi inutili, perché ora ci interessano i prezzi. E’ il primo anno, e la prima estate, ad alta inflazione da molto tempo a questa parte, ma, appunto, non sembra che ce ne sia consapevolezza. La memoria dei prezzi che corrono è sparita e non tocca i comportamenti attuali. Nessuno, poi, crede che gli aumenti siano destinati a mantenere lo stesso ritmo. Insomma, l’inflazione che sembra così minacciosa nel dibattito ufficiale poi non la prende sul serio nessuno nei comportamenti ordinari. Sì, c’è il capo della maggiore azienda di distribuzione moderna, già orientata al discount, che nota un buon andamento della sua clientela, con scontrini medi stabili, ma con la sparizione delle spese leggermente voluttuarie, come piante e fiori o piccoli elettrodomestici.

