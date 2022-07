Quattro idee per quattro crisi. Numeri e soluzioni per le piccole imprese

Alle piccole imprese italiane non mancano la capacità di resilienza e la volontà di ripartire dopo la crisi pandemica, ma sulla loro strada si moltiplicano ostacoli vecchi e nuovi. Oggi sono almeno quattro le grandi emergenze, scatenate o peggiorate dal conflitto in Ucraina, con le quali devono fare i conti: cibo, energia, acqua e lavoro. Gli effetti della guerra sulle commodities agroalimentari, con la carenza di materie prime e le tensioni sui prezzi, si ripercuotono – segnala Confartigianato – sulle 70mila imprese artigiane, con 271mila addetti, protagoniste dell’eccellenza del food made in Italy. A complicare la situazione si è aggiunta la perdurante siccità con l’emergenza idrica che coinvolge in tutta Italia 71mila imprese artigiane con 287mila addetti nei dieci comparti manifatturieri a maggiore intensità di utilizzo dell’acqua, a cominciare da quello estrattivo, seguito da tessile, petrolchimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, vetro, ceramica, cemento, carta e prodotti in metallo. E mentre gli imprenditori sono alle prese con la carenza idrica, dobbiamo fare i conti con la dispersione di questa preziosa risorsa a causa delle cattive condizioni delle infrastrutture: il 36,2 per cento dell’acqua immessa nella rete nazionale, pari a 0,9 miliardi di metri cubi, non arriva ai rubinetti degli italiani.

