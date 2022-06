Perché l'economia di Mosca è destinata ad assomigliare a quella sovietica

Quelli che credono che la Russia sanzionata sia messa meno peggio dei suoi sanzionatori osservano due andamenti. Il primo andamento è una stima, il secondo è l’effetto di un mercato che non funziona liberamente. Appena dopo l’invasione dell’Ucraina, la stima intorno al pil della Russia era di una caduta per l’anno in corso maggiore del 10 per cento. Negli ultimi tempi la stima è stata rivista e si ha una caduta inferiore al 10 per cento. Dopo un crollo iniziale seguito all’invasione, il rublo è tornato al livello iniziale, perché i residenti russi non possono più diversificare il proprio portafoglio: gli esportatori che dispongono di valute pregiate devono comprare i rubli, e chi vuol vendere i rubli per avere le valute pregiate non può farlo. La diffusione mediatica di questi due andamenti è secondo alcuni sufficiente per affermare che le sanzioni sono servite a poco. Ma, se si osservano le cose senza cercare una misura immediata, si vede che la Russia è messa molto peggio. Dopo appena tre mesi alcuni degli effetti delle sanzioni sono misurabili, altri, più importanti, non lo sono, ma diventeranno evidenti con il tempo.

