L'acciaio valdostano e la globalizzazione

Altro che reshoring. L’acquisizione della valdostana Cogne Acciai Speciali della famiglia Marzorati da parte della multinazionale di Taiwan Walsin Lihwa Corporation ha riportato con i piedi per terra coloro che sognano una nuova rivoluzione industriale in salsa tricolore e reso evidente che la globalizzazione non solo è viva e vegeta, ma che è ancora l’unico modo per realizzare obiettivi di crescita internazionale in settori ostici come la siderurgia. Con questa operazione, infatti, la Cogne Acciai punta a estendersi in Europa, ma anche in nord e sud America, e ad assicurarsi una presenza più massiccia sui mercati asiatici diventando il più grande gruppo al mondo nella produzione di acciai inossidabili lunghi speciali. Un percorso che, considerate le risorse necessarie, le sarebbe precluso senza agganciarsi a un gigante globale come quello taiwanese (5,7 miliardi di dollari di fatturato).

