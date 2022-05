“L'unità sindacale va tutelata”. Parola di Sergio Cofferati

L'ex segretario generale della Cgil, oggi esponente di Sinistra italiana, non vuole entrare nelle attuali schermaglie tra Cgil, Cisl e Uil, ma dà un consiglio a Landini. Intanto la Cisl flirta con Mario Draghi. E chi chiede al segretario Luigi Sbarra se Uil e Cgil parteciperanno al riceve questa risposta: "Dovete chiederlo a loro".

“Il rapporto tra i sindacati confederali è un argomento rilevante, ma che lo commenti io oggi forse non sarebbe utile. L’unica cosa che mi sento di dire è che l’unità sindacale è molto importante e andrebbe costruita con pazienza. E tutelata”. Sergio Cofferati si schermisce. Quel mondo, quello dei sindacati, da alcuni anni non è più il suo. Dopo aver guidato la Cgil dal ‘94 al 2002, ha fatto il sindaco di Bologna (scalzando l’impensabile esperienza del centrodestra a palazzo D’Accursio con Giorgio Guazzaloca), l’europarlamentare del Pd, oggi è un esponente di Sinitra italiana. Ma l’ex segretario generale che ereditò da Bruno Trentin la Cgil che aveva firmato il protocollo Ciampi – l’accordo sulla concertazione di cui oggi il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra auspica una riedizione – non può che preoccuparsi davanti alle divisioni dei confederali.