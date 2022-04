Donnet vince ma ora i numeri rilanciano il piano B su Generali. La battaglia rinviata

Il mercato ha votato e non solo i soliti noti o un gruppo di vecchi plutocrati, ma decine di migliaia di soci i quali detengono il 70,73 per cento del capitale delle Assicurazioni Generali, la quota più alta presente in assemblea (sia pur a distanza) nella lunga storia della compagnia. Ha vinto la lista del cda uscente con il 55,992 per cento, quindi Philippe Donnet è stato confermato amministratore delegato per la terza volta e Andrea Sironi diventa presidente al posto di Gabriele Galateri. Un risultato netto, anche se inferiore alle previsioni della vigilia. La lista che fa capo a Caltagirone, e che aveva Claudio Costamagna candidato presidente e Luciano Cirinà come ad, ha ottenuto il 41,64 per cento, più delle attese perché sulla carta le veniva attribuito circa il 30 per cento.

