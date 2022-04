Tutte le fisse antiscientifiche che hanno impedito di trasformare lo smaltimento dei rifiuti in energia

Nel 1998 il sottoscritto, nella sua qualità di presidente di Enel, e l’amministratore delegato Franco Tatò ci recammo da Romano Prodi, allora presidente del Consiglio, con una proposta. Avremmo potuto realizzare di fianco a un certo numero di centrali esistenti anche dei termocombustori al servizio dei territori circostanti. Ricordo fra i siti proposti Montalto di Castro, Livorno, Genova, Napoli, San Filippo in Sicilia, Fusina a Venezia e qualche altro. Quei siti avevano notevoli pregi. Disponevano di ampi spazi, collegamenti ferroviari e buona viabilità, linee elettriche già esistenti. Enel avrebbe fatto gli investimenti a sue spese in cambio di una tariffa concordata, mettendo a disposizione le notevoli capacità tecniche di cui disponeva. La reazione di Prodi fu entusiasta. In pratica avremmo risolto senza costi per la collettività, e anzi con notevoli risparmi, situazioni incancrenite, continuamente sull’orlo di crisi per mancanza di impianti. Si potevano mettere al sicuro Roma e il Lazio, la Toscana, la Liguria, parte del Veneto, la Sicilia, Napoli e la Campania. Per Roma era previsto un trasbordo notturno dei rifiuti via treno fino a Montalto. Niente rispetto alla situazione attuale, con i rifiuti che viaggiano su 150 tir ogni giorno fino alle regioni del nord, quando non all’estero. L’allora sindaco di Palermo, che già si chiamava Orlando, mi chiamò entusiasta per l’occasione di liberarsi della storica e disastrata discarica di Bellolampo, ancora oggi l’unica risorsa, diciamo così, per lo smaltimento dei rifiuti di Palermo.

