La medicina sono gli Eurobond

L’inflazione italiana ha raggiunto a marzo il 6,7 per cento, record dal 1991 e con un aumento mensile dell’1,2. Peggio in Germania (7,3) e Spagna (9,8). Il dato dell’Eurozona arriva oggi: il consenso degli analisti è intorno al 6,6 mentre a febbraio fu del 5,9. In ogni caso sarà difficile per la Bce continuare a tenere i tassi d’interesse sotto zero (meno 0,5) e prevederne la risalita “abbastanza dopo” il termine degli acquisti del Quantitative easing, previsto nel terzo trimestre. Nell’ultimo vertice del 10 marzo, Christine Lagarde aveva di nuovo preso tempo sulla temporaneità o meno del rincaro dei prezzi; il prossimo summit sarà il 14 aprile. E’ sempre più difficile che l’inflazione torni fra un anno all’obiettivo del 2 per cento, come previsto dalla Bce. Non sono più solo i paesi del nord a premere per la normalizzazione della politica monetaria.

