Un Leone americano. Perché la competizione fa bene a Generali

La corsa per il controllo della compagnia triestina produce effetti positivi per i suoi stakeholder e più in generale per l’economia italiana ed europea

Un Leone americano. La battaglia per il controllo di Assicurazioni Generali è certamente uno scontro di potere e una lotta all’ultimo sangue per il presidio di una fondamentale cassaforte del capitalismo nazionale ed europeo. Ma, per la prima volta in Italia, è anche uno spettacolare esempio di contendibilità in stile anglosassone della leadership aziendale, in campo aperto e non nel chiuso del salotto buono; è un confronto svolto con le regole del mercato e con le armi della corporate governance, e non (almeno prevalentemente…) con gli intrighi di palazzo.