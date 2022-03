Il petrolio saudita parla cinese

Riad tratta per denominare in renminbi le vendite. Un messaggio agli Stati Uniti

L’Arabia Saudita starebbe negoziando per denominare in renminbi le sue vendite di petrolio a Pechino. Non si tratta di una novità assoluta: la trattativa procede dal 2016. Nel 2018 Riad ha sondato il terreno concludendo alcuni contratti a termine nella divisa cinese. Adesso, però, sembra che l’abbandono del dollaro possa riguardare una porzione crescente dell’interscambio petrolifero con la Cina, che assorbe più di un quarto dell’export saudita.