Governare l'effetto delle sanzioni si può. Un report di Confartigianato

Quanto pesa la guerra sulla nostra economia? I grandi player del mercato sono il simbolo e le vittime delle sanzioni alla Russia ma non tutti si chiamano Ferrero o Prada: non tutti reggono alla stessa maniera l’impatto della guerra, delle sanzioni e delle ricadute energetiche

Apple, Starbucks, Coca-Cola e McDonald’s, certo. E per quanto riguarda l’Italia Eni, Pirelli, Stellantis, Ferrari, Msc, Barilla, Ferrero. I grandi player del mercato sono il simbolo e le vittime delle sanzioni alla Russia. Ma che dire dei piccoli, per quali a conflitto finito sara più facile recuperare il terreno perso, a Mosca o magari riposizionandosi altrove? La Confartigianato sta facendo i conti con questa situazione, che va ad aggiungersi all’aumento dei prezzi energetici e delle materie prime, che pesa per tutti ma in proporzione più sulle piccole e medie aziende con minor potere contrattuale e più difficoltoso accesso al credito.