I tabù da superare per una vera indipendenza energetica

Ricordando che lo chiamavano il “Putin della Toscana”, per il suo piglio deciso di sindaco con un passato da militante comunista che non ha mai rinnegato, Renzo Macelloni, primo cittadino di Peccioli, sindaco del Pd, responsabile infrastrutture del partito nella provincia di Pisa, dove su una discarica ha costruito un sistema di smaltimento rifiuti diventato un caso nazionale, ci tiene a puntualizzare: “Mai stato fan di Putin e chi conosce la mia storia lo sa – dice al Foglio – ma oggi più che mai mi pare che il paragone fosse improprio: lui è un grande distruttore di territori, io, invece, nel mio piccolo comune ho cercato di costruire qualcosa di positivo per i cittadini”. In effetti, l’esperienza di Peccioli, paesino di 5.000 abitanti nella Valdera, è unica. Ha investito (in tempi non sospetti) nella trasformazione di una discarica a cielo aperto in una piattaforma tecnologica in grado di riciclare rifiuti indifferenziati e di generare biogas, dimostrando che si possono produrre utili da spendere in servizi per i cittadini. In più l’impianto ha dato vita a un’insolita scenografia che attrae eventi culturali, concerti e persino sfilate di moda. Economia circolare e arte. Un connubio da sogno anche per gli avanzatissimi paesi nord europei.

