Le ricadute dell'invasione dell'Ucraina sulla nostra economia

L’invasione russa in Ucraina riacutizza una fase di incertezza dalla quale si stava lentamente uscendo dopo due anni di pandemia, dando vita a una nuova fase di tensioni che trascina il Geopolitical Risk Index a un picco che non si vedeva dalla seconda guerra del Golfo. Ciò si concretizza in un inasprimento delle diverse criticità che l’economia stava già affrontando: alti prezzi energetici e volatilità sui mercati. Ne conseguono un rallentamento dei consumi e un ulteriore fattore di pressione per i margini delle imprese italiane, che già sopportano un incremento dei prezzi alla produzione del 22 per cento su base annua. L’aumento dei prezzi di energia e commodity porta, poi, anche a un rialzo dei prezzi dei beni al consumo e delle aspettative inflazionistiche a breve termine. I dati provvisori registrano così a febbraio un aumento del 5,7 per cento su base annua, il più alto dal ‘95. Le prospettive che un tale incremento si prolunghi sono più che plausibili. Non solo perché a trainare l’inflazione contribuisce la componente non core, legata ai beni energetici, ma anche perché è cresciuto il rischio di difficoltà permanenti lungo le catene globali del valore.

