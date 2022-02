Apologia di una Sardina

Mattia Santori, sardina, rilascia un’intervista nella quale mostra una discreta cultura energetica, frutto delle ottime frequentazioni con il professor Clò e il suo centro studi. Mostra anche un inatteso coraggio non lisciando il pelo al gatto del populismo di cui le Sardine rappresentano una variante sui generis. Addirittura identifica l’inizio del declino energetico italiano con il referendum antinucleare del 1987. Risultato: “L’Italia non ha più voce in capitolo in ciò che riguarda la gestione, l’autonomia, la produzione del suo fabbisogno energetico”. Appoggia l’estrazione del gas nazionale e stigmatizza chi ha affossato questo settore, Salvini e Conte prima di tutto, anche se dimentica di citare il Pd, che certo non si è distinto.

