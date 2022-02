Cosa ci dice l'allarme sull'inflazione del Fondo sovrano norvegese 

"Ci aspettano tempi più difficili di quelli passati, con tassi di interesse bassi e mercati sempre in rialzo. Con l’inflazione che cresce dappertutto e in alcune aree accelera, potremmo assistere a un periodo prolungato di rendimenti bassi". La preoccupazione che il recente aumento dell’inflazione non sia transitorio ma permanente è diffusa e domina le discussioni sugli scenari e i rischi dell’economia globale. Quando però a esprimersi in modo netto sulla questione è il Ceo del Fondo sovrano norvegese, una sua dichiarazione sul Financial Times viene presa molto sul serio. Con un patrimonio di oltre 1.300 miliardi di dollari, il Govermnent Pension Fund Global è il maggiore fondo sovrano del mondo, e dalla sua istituzione nel 1997 è costantemente cresciuto grazie ai proventi dell’esportazione del petrolio, sempre reinvestiti e mai spesi. Il suo statuto gli consente di finanziare il bilancio pubblico solo attraverso i rendimenti degli investimenti, preservando il capitale per le generazioni future. A oggi, il fondo è un gigantesco Etf gestito dalla banca centrale e ha in portafoglio circa il 2 e l’1,5 per cento del mercato globale del reddito fisso e dell’azionario, interamente investito all’estero e secondo i più stringenti requisiti di sostenibiltà Esg.

