Crypto, abbiamo un problema. Le truffe arrivano a livelli record

Le truffe legate alle valute crittografate hanno raggiunto l’anno scorso i 14 miliardi di dollari, secondo Chainalysis. Il punto di forza della blockchain che – almeno secondo i crypto-entusiasti – ne farà la fortuna, ossia l’assenza di un intermediario che regoli le transazioni tra gli operatori, sta mostrando tutta la sua fragilità. Per fortuna le truffe stanno crescendo a un passo minore rispetto al boom delle transazioni decentralizzate – sempre per Chainalysis nel 2017 il 3,37 per cento dei pagamenti erano coinvolti in truffe, l’anno scorso solo lo 0,15 – ma i numeri in valore assoluto continuano a salire seguendo la cavalcata delle crypto. Ampliando la platea di ignari risparmiatori che potrebbero incorrervi, in particolare se a Bitcoin & Co. si avvicinano tutti, anche i meno esperti.

