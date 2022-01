Green pass salva skipass. “Gli impianti sono pieni, la stagione è salva"

“Alt!”. Il gestore dell’ovovia blocca l’ingresso: “La mascherina Ffp2 è obbligatoria in tutti gli impianti di risalita al chiuso. Finora siamo stati un po’ di manica larga”, il tempo di recepire le ultime contromisure decise da Draghi e Figliuolo. “Ma adesso basta”. Timida protesta di un paio di avventori: “Come facciamo, siamo arrivati fin qui solo con la chirurgica”. Risposta: “Tornate in paese e vi procurate quella giusta. Altrimenti niente sci”. È l’ultimo filtro anti-Covid prima della discesa libera: scene così, sulle Dolomiti, ormai sono all’ordine del giorno. Partono dalle code per lo skipass, abbinato di volta in volta al green pass del portatore. E rispuntano ad alta quota, nei rifugi, dove occorre la versione super e proliferano così i chioschi ambulanti, oasi nella neve per highlander no vax. Eppure, nonostante l’onere dei controlli, gli addetti ai lavori sono tutti d’accordo: “La stagione invernale è salva grazie al certificato verde”.

