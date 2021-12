Perché Biden teme che sull'inflazione abbia ragione Summers

Allora vuoi vedere che aveva ragione Larry Summers? In molti lo stanno pensando anche tra chi è rimasto deluso dalla sua teoria della “stagnazione secolare”. Una provocazione intellettuale che ha suscitato grande dibattito tra i luminari della triste scienza, ed è rimasta in minoranza per otto lunghi anni. Oggi i prezzi tornano a salire, la Federal Reserve minaccia una stretta controproducente, mentre il pil mondiale singhiozza e rispunta la paura per la stagflation, il micidiale aggregato di stagnazione e inflazione. Le profezie di Lawrence Summers, così, sembrano farsi realtà.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE