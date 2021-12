La vera solidarietà dimenticata

Il tormentone più gettonato, e privo di senso, dello scorso weekend è stato quello contro la sordida avarizia dei ricchi (e dei partiti loro alleati, ovviamente: siamo sempre fermi al Novecento) che hanno “rifiutato” un contributo di solidarietà – “Il prezzo di una pizza”, secondo qualche lacrimevole twittarolo – per alleggerire il caro bollette dei “poveri”. Ora, a parte che il portentoso contributo di generosità sarebbe ammontato a pochi euro a famiglia, e che oltre ai già previsti 700 milioni per il caro bollette il governo reperirà le risorse per un ulteriore aiuto, quello che colpisce è la retorica della “solidarietà” e della mancata beneficenza natalizia. Come se equità fiscale e beneficenza fossero la stessa cosa, e i presunti “ricchi” degli orribili Scrooge. Un moralista per tutti, Nicola Fratoianni: “Trovo scandaloso che sull’aumento delle #bollette il #governoDraghi non sia stato in grado di fare operazione solidale”.

